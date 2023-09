TikTok é multado em US$ 368 milhões por violar lei de dados de menores na União Europeia

O Tik Tok foi multado por reguladores da União Europeia em 345 milhões de euros, o equivalente a US$ 368 milhões, por descumprir medidas de proteção de dados de menores. O anúncio da decisão tomada pela Comissão de Proteção de Dados da União Europeia em 1 de setembro foi revelado nesta sexta-feira em comunicado no website do órgão.

O inquérito abordou práticas adotadas pela rede social durante o período entre 31 de julho de 2020 e 31 de dezembro de 2020 e teve como foco se a Tik Tok cumpriu com as suas obrigações em relação ao tratamento de dados pessoais relativos a usuários menores na sua plataforma.

Foram analisadas configurações da plataforma, incluindo configurações públicas por padrão, bem como aquelas associadas ao recurso "emparelhamento familiar", mecanismo que permite que pais e responsáveis definam critérios de visualização. Para os reguladores, o mecanismo adotado não foi considerado suficientemente restritivo.