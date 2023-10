'Vamos continuar perseguindo a meta do déficit zero', afirma Padilha

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse na manhã desta terça-feira, 3, que o governo vai continuar comprometido com o equilíbrio orçamentário, um dos "eixos prioritários" neste semestre. "Vamos continuar perseguindo a meta do déficit zero."

O governo está focado, destacou, num conjunto de projetos relacionados à "consolidação do ambiente de responsabilidade fiscal e ao ambiente macroeconômico".

O ministro elencou ainda os demais eixos do governo: retomar os programas de impacto social, estabelecer um conjunto de marcos legais para enfrentamento das mudanças climáticas; aprovação de projetos de lei que melhorem o ambiente microeconômico.

Padilha participou do Siga - Seminário de Investimentos, Governança e Aspectos Jurídicos da Previdência Complementar -, no centro de convenções do Hotel Prodigy Santos Dumont, na região central do Rio.