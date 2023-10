Vendas de motos sobem 9,3% em setembro ante mesmo mês de 2022, revela Fenabrave

As vendas de motos tiveram crescimento de 9,3% no mês passado, na comparação com setembro de 2022, chegando a 135,1 mil unidades. O balanço foi divulgado nesta terça-feira, 3, pela Fenabrave, associação que representa as concessionárias.

Frente a agosto, a comercialização de motocicletas novas no País caiu 5,3% em virtude dos três dias a menos de venda em setembro.

Desde o início do ano, 1,18 milhão de motos foram vendidas, um crescimento de 19,7% frente aos nove primeiros meses de 2022.

O desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos não só mais baratos, mas também mais econômicos no consumo de combustível.