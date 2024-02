Sem chuvas, hidrelétricas poderão estar com a metade da capacidade em abril, diz ONS

Em 2023, a bandeira administrada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ficou verde - sem acréscimo de tarifa - o ano todo, já que a geração das usinas hidrelétricas tem menor custo do que as térmicas. "A termoelétrica não é a vilã, ela justamente aparece para salvar a ponta (pico, momento de maior consumo)", defendeu.

Com apenas um leilão de reserva de capacidade previsto para o segundo semestre deste ano, depois de não ter realizado nenhum no ano passado, a expansão do setor elétrico brasileiro tem sido bastante intensa, no que Ciocchi classifica como as "novas renováveis" - as fontes eólica e solar.

No ano passado, com as hidrelétricas, as duas fontes chegaram a 92,4% de toda a carga de energia elétrica disponibilizada ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O problema, ressaltou, é a velocidade das conexões dessa geração intermitente das "novas renováveis" nas linhas de transmissão.

"Principalmente para micro e minigeração solar distribuída, tem havido muita demanda por conexão, que nem sempre pode ser atendida, pois o planejamento da nossa infraestrutura é sempre baseado no atendimento à demanda, e, para a demanda, o dimensionamento (do Sistema Interligado Nacional) está adequado. Mas a oferta tem crescido mais do que a demanda e causa essa discussão toda, muita gente querendo ser conectado", disse o executivo.

O mesmo raciocínio vale para que as dezenas de projetos de eólicas offshore - instaladas em alto-mar -, que aguardam licença do Ibama, comecem a sair do papel. Segundo Ciocchi, se esses projetos tiverem como destinação a produção de hidrogênio, opção que vem sendo considerada, a energia não chegará ao Sistema Interligado Nacional e não vai afetar a operação.

"Mas, se uma parte disso, para viabilizar o projeto, tem de entrar no sistema elétrico, aí você tem de pensar em outra coisa, porque essa energia hoje não está sendo demandada", afirmou.