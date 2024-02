Tarcísio: A gente tem muito café para tomar com Mercadante para trazer mais projetos para SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), destacou, após leilão do Trem Intercidades Eixo Norte, que vai conectar a capital paulista a Campinas, no interior do Estado, a parceria do governo do Estado com o BNDES. Com agradecimentos a representantes do banco e ao presidente da instituição de fomento, Aloizio Mercadante, o governador falou na expectativa de mais parcerias com o BNDES para trazer mais projetos para o Estado.

O governador citou a intenção de novos projetos como o leiloado nesta quinta-feira. Entre eles, um trem ligando a cidade de São Paulo a Sorocaba que, segundo Tarcísio, está sendo estruturado e deve ir a leilão no ano que vem.

"A gente tem muito café para tomar com Mercadante para trazer mais projetos para São Paulo", disse o dirigente estadual. Em setembro de 2023, o BNDES aprovou um financiamento de R$ 6,4 bilhões para a realização de aportes públicos no TIC Eixo Norte, que é uma parceria público-privada (PPP) e compõe o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC).

A diretora de infraestrutura do BNDES, Luciana Costa, também destacou a parceria com o governo. Em fala após o leilão, além de pontuar o BNDES como um grande investidor nas obras de infraestrutura do País, ela afirmou a intenção de continuar atuando junto aos entes federativos. "O BNDES fica muito satisfeito de continuar parceiro do Estado, parceiro dos investidores, para financiar essa grande obra do Estado", disse.