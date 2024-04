Petróleo fecha em alta e Brent crava US$ 90 pela 1ª vez desde outubro, com tensão geopolítica

Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta, com o Brent retornando à casa de US$ 90 pela primeira vez desde outubro, após a commodity acelerar os ganhos no fim da sessão, apagando leve queda. A aceleração coincidiu com ampliação das tensões geopolíticas, incluindo preparativos de Israel para uma eventual retaliação do Irã, e falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que reforçaram a parcimônia sobre corte das taxas de juros. Paralelamente, o presidente Joe Biden pediu ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, um cessar-fogo imediato em Gaza e disse que o apoio norte-americano à guerra depende de novas medidas para proteger os civis e os trabalhadores humanitários, segundo a Casa Branca.

O WTI para maio fechou em alta de 1,36% (US$ 1,16), a US$ 86,59 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para junho avançou 1,45% (US$ 1,30), a US$ 90,65 o barril, na Intercontinental Exchange.

Os israelenses acordaram nesta quinta-feira com sinais de GPS embaralhados por militares israelenses, enquanto o país se preparava para uma possível retaliação do Irã ou de uma de suas milícias aliadas por um suposto ataque aéreo israelense, na segunda-feira, contra um edifício diplomático iraniano na Síria.

Já a conversa telefônica de Biden, nesta quinta-feira, ocorreu dias depois que os assassinatos de sete trabalhadores humanitários em Gaza desencadearam uma tempestade de críticas globais sobre a conduta de Israel na guerra. Netanyahu e outras autoridades israelenses apressaram-se em pedir desculpas pelo ataque mortal ao comboio de ajuda. Israel disse que suas forças identificaram erroneamente os veículos que transportavam os trabalhadores humanitários como alvos hostis e os atacaram.

A aceleração do petróleo coincidiu ainda com a suavização da queda do dólar, em meio a comentários de dirigentes do Fed. Entre as declarações, o presidente da distrital de Minneapolis, Neel Kashkari, sinalizou apoio a dois cortes de juros neste ano, contrastando com a expectativa do mercado e sinalizações do Comitê Aberto de Política Monetária (Fomc, na sigla em inglês) de três alívios. Kashkari ainda acrescentou que, caso a inflação siga no nível atual, poderia se questionar se seria o caso de cortar juros neste ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires