Indicada ao BoE, Lombardelli vê inflação caindo rápido, mas não antecipa data para cortar juro

Indicada para o cargo de vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Clara Lombardelli, que assume em junho, afirmou que a inflação no Reino Unido "está caindo bastante rápido", mas não quis antecipar datas para um potencial primeiro corte nos juros pelo banco central. Durante audiência no Comitê do Tesouro da Câmara dos Deputados britânica nesta terça-feira, 16, ela considerou, de qualquer modo, que o relaxamento monetário é a direção a seguir, mais adiante.

Lombardelli, atualmente economista-chefe da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), afirmou que a inflação de serviços no Reino Unido tem mostrado mais resistência. "A questão é o quão persistente ela pode ser", comentou. Ao mesmo tempo, ela notou que a atividade tem sido afetada pelo aperto monetário. "O ponto é como equilibrar esses dois riscos", ponderou.