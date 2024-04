Para líder do FMI, crescimento global é pressionado por desaceleração na produtividade

Diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva reiterou que as perspectivas de crescimento global no médio prazo estão no nível mais baixo em décadas, rondando 3%, pressionado por desaceleração da produtividade, entre outros fatores. Ela alertou ainda que a desinflação está levando mais tempo que o esperado no mundo, ao falar em coletiva de imprensa do FMI na manhã desta quinta-feira, 18.

Georgieva defendeu a necessidade de reavivar o crescimento global.

A dirigente também afirmou que os países precisam construir resiliência fiscal para se preparar para próximos choques.

América Latina

Kristalina Georgieva disse que a América Latina pode crescer muito mais, com maior esforço no fronte de política.

Georgieva destacou que a Argentina está se movendo muito rapidamente, depois de por longo tempo ser percebida como uma "retardatária" na região.