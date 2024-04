Márcio França diz que serão destinados R$ 7,5 bi para FGO dos programas de crédito

O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, afirmou que serão destinados R$ 7,5 bilhões para o Fundo de Garantia de Operações (FGO) dos programas de crédito anunciados nesta segunda-feira, 22, no Palácio do Planalto. Deste valor, R$ 4 bilhões serão para o ProCred 360, R$ 500 milhões para o microcrédito e R$ 3 bilhões para o Pronampe.

De acordo com França, parte dos recursos do FGO é proveniente do programa Desenrola, que não foi totalmente usado pelos devedores, que pagaram em sua maioria à vista.

"O valor que tem no FGO é oriundo de que, na primeira vez que foi feito o Desenrola, a Fazenda levou esse valor da FGO imaginando que as pessoas fossem fazer um novo financiamento. Para a surpresa deles Fazenda, pelo menos, as pessoas quitaram em sua maioria à vista. Então, em função disso, foi devolvido este valor ao FGO e é com esse número que estamos lidando", explicou França.