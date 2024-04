Aneel aprova reajuste médio negativo de 2,69% nas tarifas da Neoenergia Pernambuco

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta terça-feira, 23, um reajuste médio negativo de 2,69% para as tarifas dos consumidores atendidos pela Neoenergia Pernambuco. Os novos valores passam a valer a partir da próxima segunda-feira, 29.

O efeito é diferente para cada classe de consumo. Para consumidores atendidos em alta tensão, como as indústrias, o impacto médio será de -2,85%. Já para os conectados em baixa tensão, como os residenciais, a redução será de -2,63%.

No relatório dos componentes que resultaram na queda dos preços, destaque para o CVA total, com -0,41%, e os ajustes financeiros do mercado, com -0,23%. Houve, no período, a desmobilização do trabalho de duas usinas termelétricas, o que também influenciou nos preços.

A Neoenergia Pernambuco apresentou discordância sobre parte dos cálculos, pedindo atenção ao indicador FER para fins de cálculo do componente Q do fator X. A diretora-relatora, Agnes Maria de Aragão da Costa, avaliou que a questão deve ser considerada pela diretoria durante a próxima semana.