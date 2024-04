Entre unidades habilitadas pela Malásia estão 2 da BRF e uma da JBS, diz ABPA

A BRF, com duas unidades, e a JBS Aves, com uma, estão entre as empresas habilitadas na segunda-feira, 22, para exportação de carne de frango halal ao mercado da Malásia, informou, em nota, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). A outra habilitação foi concedida à Vibra Agroindustrial.

De acordo com a ABPA, as unidades da BRF estão localizadas em Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, a da JBS Aves no Paraná e a da Vibra no Rio Grande do Sul.

O Brasil já tinha três plantas habilitadas pela Malásia, sendo duas da BRF e uma da Jaguafrangos, localizadas em Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná.

Segundo a ABPA, em 2023, a Malásia importou 13,6 mil toneladas de carne de frango do Brasil, alta de 45,7% em relação ao ano anterior, com receita de US$ 20 milhões.

"Mais que dobramos o número de plantas habilitadas a atender o mercado malásio, que deverá registrar bons incrementos nos volumes embarcados ao longo de 2024. É uma importante notícia para o Brasil, que é o maior exportador global de carne de frango halal e tem visto sua presença aumentar no mercado islâmico", disse, em nota, o presidente da ABPA, Ricardo Santin.

O aval às plantas industriais pelo Departamento de Serviços Veterinários (DVS) e pelo Departamento de Desenvolvimento Islâmico (Jakim) da Malásia veio, segundo o Ministério da Agricultura, após uma auditoria e missão realizadas pelas autoridades sanitárias a frigoríficos do Brasil entre outubro e novembro do ano passado.

"A articulação de ações entre o Ministério da Agricultura e as demais pastas do governo, como o Ministério das Relações Exteriores, vem conquistando grandes avanços para a ampliação da presença internacional das proteínas do Brasil, o que se reflete, por exemplo, nas novas habilitações para a Malásia", acrescentou o diretor de mercados da ABPA, Luís Rua, na nota.