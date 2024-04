Na China, Blinken aborda preocupações com práticas comerciais do país vistas como injustas

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, levantou nesta quinta-feira, 25, questões sobre o que os EUA descrevem como práticas comerciais chinesas injustas com autoridades do governo local em Xangai, segundo comunicado do Departamento de Estado. Blinken se reuniu com o principal funcionário da cidade, o secretário do Partido Comunista Chen Jining e "levantou preocupações sobre as políticas comerciais (chinesas) e as práticas econômicas não mercantis", segundo o documento.

Blinken enfatizou que os Estados Unidos buscam uma concorrência econômica saudável com a China e "condições equitativas para os trabalhadores e empresas norte-americanas que operam na China", aponta a publicação.

Já o secretário afirmou que as "interações construtivas e a relação estável entre a China e os EUA não só fizeram avançar a nossa cooperação e intercâmbio em todos os diferentes aspectos, como também ajudaram a enfrentar os desafios globais e a promover a paz e o desenvolvimento mundiais. Portanto, quer a China e os EUA escolham a cooperação ou o confronto, isso afeta o bem-estar de ambos os povos das nações e também o futuro da humanidade".