Taxas futuras de juros operam em alta, em sintonia com mercado externo

As taxas de juros negociadas no mercado futuro operam em alta nesta quinta-feira, 25, em todos os vencimentos nesta manhã, acompanhando à risca a deterioração do mercado internacional após a divulgação de indicadores econômicos dos Estados Unidos. Embora os dados do Produto Interno Bruto (PIB) tenham ficado abaixo do esperado, a abertura dos dados ainda trouxe pontos de preocupação aos investidores quanto ao ritmo forte da economia norte-americana.

Os números de inflação do índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) trimestral vieram fortes, o que também reforçou a cautela dos mercados locais.

Assim, o dólar ganhou força e os juros dos Treasuries renovaram máximas, trazendo pressão de alta também por aqui. Internamente, o mercado monitora as movimentações do governo em torno de pautas fiscais importantes, como a reforma tributária e o desarme de pautas-bomba no Congresso.

Às 11h27, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2025 projetava taxa de 10,375%, ante 10,341% do ajuste de ontem.

O DI para janeiro de 2027 projetava 11,01%, contra 10,92% do ajuste anterior. A taxa de janeiro de 2029 estava em 11,48%, de 11,38%.