BC da Rússia mantém juros em 16% pela 3ª vez consecutiva e alerta sobre aperto prolongado

O Banco Central da Rússia decidiu manter sua taxa básica de juros pela terceira vez consecutiva, em 16%, após concluir reunião de política monetária nesta sexta-feira, 26. Contudo, o BC russo alertou que a trajetória de queda da inflação está mais lenta do que o projetado em fevereiro, o que exigirá manutenção do aperto monetário "por um período mais longo do que o previsto anteriormente".

Em nota, o BC da Rússia aumentou projeções para os juros, prevendo que as taxas devem ficar entre 15% a 16% em 2024, antes de cair para a faixa de 10% a 12% em 2025. Já a inflação deve cair para o intervalo de 4,3% a 4,8% em 2024 e retornar para a meta de 4% em 2025.

Segundo a autoridade monetária, a demanda doméstica continua elevada e limita a capacidade de expandir a oferta, o que dificulta o arrefecimento da inflação. O BC também destacou que os riscos seguem elevados, especialmente em termos de comércio, com os efeitos de tensões geopolíticas.

"A política monetária do Banco da Rússia está determinada a solidificar o processo de desinflação da economia", concluiu o banco central. A próxima reunião de juros do BC russo está marcada para 7 de junho.