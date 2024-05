Prejuízo da Spirit Airlines cresce para US$ 142,6 milhões no 1º trimestre

A Spirit Airlines teve prejuízo líquido de US$ 142,6 milhões no primeiro trimestre de 2024, maior do que a perda de US$ 103,9 milhões de igual período do ano passado, de acordo com balanço divulgado nesta segunda-feira. Com ajustes, a companhia aérea norte-americana, que tem sede na Flórida, registrou prejuízo por ação de US$ 1,46 entre janeiro e março, um pouco acima da previsão de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,45.

Já a receita teve queda anual de 6% no trimestre, a US$ 1,27 bilhão, mas veio em linha com o consenso da FactSet.