Gol e South African Airways retomam acordo de Codeshare

A Gol e a South African Airways retomaram nesta terça, 7, o acordo de Codeshare (compartilhamento de voos) que visa beneficiar clientes Gol nos voos internacionais entre São Paulo/Guarulhos e Cidade do Cabo e Johanesburgo, e também nas rotas dentro do país, de Johanesburgo para Cidade do Cabo, Durban e Port Elizabeth. Em contrapartida, clientes da South African Airways devem dispor de conexões em Guarulhos para destinos em todo o Brasil com a Gol.

Com o acordo de Codeshare, ambas as companhias podem comercializar trechos incorporando os destinos do parceiro, aumentando sua rede e força de vendas numa colaboração que existia até o início de 2020, mas que havia sido suspensa em consequência da pandemia.

Já para os passageiros, essa parceria permite vantagens como mais opções de tarifas à escolha, aquisição de bilhete único na moeda local (para itinerário em ambas as companhias), garantia de proteção nos voos de ligação, maior facilidade na reserva de voo, e check-in e despacho único de bagagem para viagens em conexão.

Atualmente, a South African Airways conta com duas frequências semanais ligando Guarulhos a Cidade do Cabo, às terças e sábados, e outras duas entre o aeroporto da capital paulista e Johanesburgo, às segundas e quintas, todos operados por aeronaves A330-300, que conta com 249 assentos. Ainda, a Gol e a South African Airways adicionarão progressivamente mais destinos ao acordo Codeshare tanto na América do Sul como na África.

"A parceria com a South African Airways marca uma expansão significativa nas opções de destinos para os clientes da Gol, proporcionando acesso a um dos locais mais encantadores da África. Essa colaboração permite aos nossos clientes partirem das principais bases da Gol e, via Guarulhos, alcançar duas das mais importantes cidades da África do Sul", afirmou André Gaspar, Head de Alianças e Distribuição da Gol, sobre a parceria. "Estamos extremamente satisfeitos por não apenas reativar este acordo com a South African Airways, mas também por contribuir com o fortalecimento das relações entre o Brasil e o continente africano", finalizou.