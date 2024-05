Sabesp tem lucro líquido de R$ 823,3 mi no 1º trimestre, alta de 10,2%

A Sabesp registrou lucro líquido de R$ 823,3 milhões no primeiro trimestre de 2024. O montante representa alta de 10,2% em relação ao mesmo período de 2023. Já o Ebitda ajustado da companhia somou R$ 2,428 bilhões entre janeiro e março, alta anual de 19,4%.

Como consequência, a margem Ebitda atingiu 37,0% ante 35,7% um ano antes e a margem Ebitda ajustada (sem receita de construção) atingiu 46,5% ante 45,0%.

Já a receita operacional líquida, que considera a receita de construção, subiu 15,1% no primeiro trimestre de 2024 em comparação com um ano antes, atingindo R$ 6,560 bilhões.

As receitas com serviços de saneamento registraram aumento de R$ 751,8 milhões ou 15,3%, para R$ 5,661 bilhões. O número reflete o reajuste tarifário de 9,6% desde maio de 2023 e o aumento de 5,3% no volume faturado total, segundo o release de resultados.

A receita de construção aumentou R$ 157,3 milhões ou 13,3%, ano contra ano, como reflexo do aumento no investimento.

Desconsiderando os custos de construção e a provisão para o acordo com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da Sabesp (AAPS), os custos e despesas somaram R$ 3,4 bilhões, acréscimo de 8,5%. Considerando o acordo, somaram R$ 3,6 bilhões, alta de 13,7%