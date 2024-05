Vendas da indústria de materiais de construção sobem 1,7% em abril, mostra Abramat

As vendas da indústria de materiais de construção em abril cresceram 1,7% em relação a igual mês do ano passado. As vendas foram puxados pelos materiais de acabamento, com alta de 3,6%, enquanto os materiais de base tiveram alta de 0,6%.

Os dados, já deflacionados, foram divulgados nesta quinta-feira, 9, pela Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat).

No acumulado do primeiro quadrimestre de 2024, as vendas da indústria de materiais subiram 2% em relação aos mesmos meses do ano passado.

No quadrimestre, as vendas de materiais de acabamento cresceram 4,6%, enquanto a dos materiais de base, avançaram 0,4%.

Para 2024 inteiro, a previsão da Abramat é de alta de 2% nas vendas da indústria em relação a 2023.

"Apesar dos desafios para a retomada do crescimento da economia, como as incertezas em relação à desoneração da folha de pagamento e os desdobramentos da Reforma Tributária, continuamos acreditando no crescimento sustentável do setor", afirmou o presidente da Abramat, Rodrigo Navarro, em nota.

Para que o crescimento seja consolidado, a Abramat acredita que é fundamental o avanço nas obras do Minha Casa Minha Vida do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bem como retomada de obras de infraestrutura.