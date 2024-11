Aérea do Brasil quer voar avião chinês C919, concorrente de Boeing e Airbus

Esse tipo de contrato é comum na Europa, onde as empresas aéreas arrendam aviões durante a alta temporada para complementar sua operação sob alta demanda. Na modalidade ACMI, é especificada uma quantidade de horas mínima de voo e o prazo no qual ela deve cumprir essa função.

"Temos muitas propostas para seguir nessa linha", diz Almada, que acredita que a Total pode se tornar uma referência nesse tipo de prestação de serviço na região.

Momento é propício

Questionado se acredita que o momento é propício para alterar a operação, Almada afirma que sim. "É exatamente esse o momento de entrar. Somos uma empresa sem endividamento, uma empresa saudável. Entramos em um momento em que as empresas tradicionais não têm capacidade de trazer aviões novos. Não vejo motivo para não prestar serviços para a Gol, Latam e Azul, por exemplo", diz o sócio da Total.

Não me ponho como concorrente. Quero contribuir para o setor no Brasil, fornecendo aeronaves para as empresas prestarem seu serviço

Paulo Almada, da Total Linhas Aéreas

Na história recente da aviação, duas empresas faliram: Avianca e Itapemirim. A Latam passou (com sucesso) por um processo de recuperação judicial nos EUA, a Gol está enfrentando a mesma situação no momento, e a Azul acaba de realizar um forte acordo com seus credores para garantir a saúde financeira da empresa.