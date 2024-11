Como piloto de caça faz xixi no voo? Jeitinho envolve funil e mangueira

Ainda hoje ele é utilizado em diversos países, ainda mais em situações de voos mais curtos.

Outro modelo utilizado é um recipiente com uma substância absorvente, como a das fraldas, onde quem estiver no voo pode urinar. Há modelos para pessoas com pênis e com vagina.

Após urinar, o líquido se transforma em uma espécie de gel, que fica dentro de uma bolsa flexível. Com isso, o piloto pode guardá-lo sem risco de vazar.

Nesse caso é preciso abrir o zíper da calça para utilizar o coletor, diferentemente da fralda. Essa ação deve ser feita com o avião em movimento, tendo o piloto de manter o controle da aeronave caso ela não tenha piloto automático.

Copinho e descarte no ar

Uma alternativa a esses dois sistemas é fixa em alguns aviões militares, e consiste em uma espécie de funil conectado a uma mangueira fina. Esse "caninho", por sua vez, solta o xixi na atmosfera, evitando que o líquido vaze dentro do avião.