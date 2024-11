Lilium, que desenvolve 'carro voador' da Azul, corre risco de falência

Projeto é considerado viável

O projeto da empresa recebeu uma nota 7,0 (de 0 a 10) no índice de realidade de mobilidade aérea avançada elaborado pela consultoria SMG. Isso coloca a empresa em uma 12ª posição de acordo com o ranking, mesmo com o maior financiamento registrado, de cerca de US$ 1,5 bilhão.

Esse índice é calculado segundo os seguintes fatores:

Financiamento recebido pela empresa

Equipe que lidera a empresa

Prontidão tecnológica

Progresso da certificação

Prontidão da produção em direção à fabricação em escala real

Como comparação, a Eve, subsidiária da brasileira Embraer, aparece em 10º lugar, com uma nota 7,2 e financiamento de US$ 473 milhões. Em primeiro lugar, com nota 8,6 e investimentos de ao menos US$ 761 milhões, está a concorrente alemã Volocopter, seguida da chinesa EHang, com nota 8,5 e aportes que chegam a US$ 240 milhões (já falamos do modelo aqui, quando ele realizou o primeiro voo no Brasil).

O modelo da Lilium já passou por diversas etapas de teste, e começou a ser montado para poder ser certificado (leia mais aqui).