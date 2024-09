'Conseguimos': veja os bastidores do primeiro voo de carro voador no Brasil

Esse momento marca uma conquista em um processo de certificação ainda inédito no Brasil. Os trâmites administrativos para certificação como eVTOL estão sendo realizados pela empresa agência brasileira em parceria com a agência de administração da aviação civil da China, CAAC (Civil Aviation Administration of China), segundo Victoria Jing Xiang, diretora de operações da EHang para Europa e América Latina.

Uma vez que estiver constatada a segurança de voo do EH216-S, mesmo que de maneira não tripulada, ficaria mais fácil proceder a um voo tripulado. Buzaid e Alencar estiveram recentemente na China voando dentro do exemplar.

Eles também precisaram passar por uma bateria de testes e treinos em simuladores para serem certificados como operadores do modelo, assim como em um avião comum. No caso do EH216-S, eles ainda precisam estudar os circuitos elétricos da aeronave, baterias, aerodinâmica, entre outros fatores para entenderem o funcionamento da aeronave por completo.

Lista de espera

Primeiro voo do eVTOL, o 'carro voador', EH216-S, da EHang. Modelo foi trazido ao Brasil pela Gohobby Imagem: Divulgação/Gohobby

Há 16 pessoas na lista de espera da Gohobby para a chegada do drone da empresa chinesa. O modelo pode ser adquirido por cerca de US$ 600 mil (R$ 3,26 milhões). Esse valor depende da cotação do dólar no momento do contrato e de condições especiais oferecidas pela empresa.