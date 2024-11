Campos Neto sugere aumentar custo de banco sem investimento verde

Há sinais claros de que subestimamos o custo da transição. Também ficou claro que o clima é nosso mandato. Olhem para as questões de preço e estabilidade financeira no Brasil. (...) Temos os setores de seguros, as questões de produtividade. A transição verde está se mostrando muito mais custosa.

Roberto Campos Neto, presidente do BC, em discurso para banqueiros na Suíça

Política fiscal e macroprudencial

Presidente do BC sugeriu cobrar mais para financiamentos de bancos que não tem investimentos verdes. Ele não deu detalhes de como seria esse aumento de custos e reconheceu se tratar de uma medida polêmica, mas disse que quanto mais se debruça sobre o tema mais pensa nessas possibilidades.

Campos Neto explicou como políticas monetária e macroprudencial se interconectam. Ao fazer isso, ele ponderou se não seria o caso de pensar também em medidas macroprudenciais, usadas para garantir estabilidade financeira, para lidar com os desafios da transição verde.

Costumávamos trabalhar no Banco Central com o princípio da separação, que diz que, para a política monetária, usamos a taxa de juros, e, para a estabilidade financeira, usamos a política macroprudencial. Os efeitos são um sistema flutuante. Quando temos uma crise, essas coisas tendem a se cruzar em algum momento.