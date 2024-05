Atividade econômica dos EUA continuava a se expandir, até meados de maio, mostra Livro Bege

A atividade econômica nos Estados Unidos "continuou a se expandir do início do abril a meados de maio", de acordo com o Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), sumário de opiniões que embasa as decisões de política monetária divulgado nesta quarta-feira, 29. As condições, porém, variavam entre setores e distritos, aponta o levantamento, com a maioria dos distritos reportando crescimento "leve ou modesto", enquanto dois apontavam para estabilidade na atividade.

"As perspectivas gerais ficaram um pouco mais pessimistas, em meio a relatos de crescente incerteza e maiores riscos de baixa", aponta o relatório.

Os gastos no varejo estavam de estáveis a em leve alta, o que refletia menores gastos discricionários e uma maior sensibilidade a preços mais altos entre consumidores. As vendas de automóveis estavam "praticamente estáveis", enquanto viagens e turismo tiveram algum fôlego em boa parte do país.

A demanda por serviços não financeiros cresceu, enquanto a atividade nos serviços de transportes estava sem direção única, com aumento em portos e ferrovias, mas variações na demanda por fretes.

O Livro Bege também afirma que o setor imobiliário comercial estava mais relaxado, em meio a preocupações sobre a oferta, com condições apertadas no crédito e custos elevados de empréstimo. A atividade em energia "estava em geral estável", enquanto na agricultura o quadro não tinha sinal único.