Mais grandes cidades da China adotam medidas para revigorar setor imobiliário

Mais grandes cidades da China anunciaram medidas com o objetivo de revigorar o mercado imobiliário, após os principais líderes do país sinalizarem recentemente que adotarão iniciativas mais agressivas para superar a crise do setor.

Guangzhou e Shenzhen, duas das maiores cidades chinesas, anunciaram na terça-feira (28) a redução da entrada para compras da primeira moradia em 10 e 15 pontos porcentuais, respectivamente. As taxas hipotecárias para aquisição da segunda residência também foram reduzidas.

As medidas seguiram-se à decisão de Xangai, na segunda-feira (27), de reduzir exigências de pagamento e aliviar restrições impostas a não-residentes para compras de casas. A expectativa é que a capital chinesa, Pequim, adote medidas semelhantes em breve. Fonte: Dow Jones Newswires.