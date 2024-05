EUA: Amazon obtém licença para operar drones além do campo de visão

A Amazon informou, nesta quinta-feira, 30, que obteve a autorização da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês) para operar drones para além do campo de visão. A aprovação possibilitará que a gigante de tech e e-commerce aumente sua capacidade de entrega de pedidos via drone no país.

A FAA, a princípio, exige que os operadores comerciais pilotem drones apenas até onde possam enxergá-los com os próprios olhos, segundo explicou a Amazon em comunicado. A licença dispensa essa obrigação e é concedida para os que tenham aprovado uma tecnologia capaz de monitorá-los à distância e garantir um voo seguro.

A Amazon falou, na nota, que passou os últimos anos desenvolvendo, testando e refinando uma tecnologia que garanta que seus drones possam detectar e desviar de objetos no ar. "Essa nova autorização e novas permissões nos permitem expandir a nossa área de entrega em College Station, Texas. Isso significa que mais clientes da Amazon do que nunca serão elegíveis para escolher entre milhares de artigos para entrega por drone", disse a empresa.