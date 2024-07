Confiança do consumidor entra em campo positivo após 6 meses, afirma ACSP

Por regiões e classes

Conforme a ACSP, em termos regionais e no recorte por classes socioeconômicas, os resultados, mais uma vez, foram divergentes. Houve diminuição da confiança nas regiões Centro-Oeste e Sul, enquanto, no Nordeste, Norte e Sudeste, o índice mostrou elevação. Em termos de classes socioeconômicas, houve diminuição do INC na classe C, estabilidade na AB e aumento na DE.

A tragédia que assolou a Região Sul certamente contribuiu para a redução da confiança dos entrevistados daquela área, influenciando negativamente o resultado geral. No entanto, o índice geral apresentou melhora, pois o aumento do INC nas demais regiões mais do que compensou as quedas observadas no Sul e no Centro-Oeste.

O Índice Nacional de Confiança (INC) mede o sentimento do consumidor brasileiro em relação à economia, avaliando sua percepção sobre a situação financeira atual e suas expectativas futuras. Ele é desenvolvido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) em parceria com a PiniOn, o INC.