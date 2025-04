Qual é a carne da esfiha do Habib's? A receita que 'só alguns sabem'

Com poucos clientes na padaria, passou a vender o pão 30% mais barato. E criou sua primeira promoção: compre 10, leve 12 pãezinhos. A estratégia deu certo. Algum tempo depois, ele vendeu o negócio.

Do pastel ao nhoque até chegar às esfihas. Enquanto terminava a faculdade de medicina, Saraiva iniciou alguns outros negócios no ramo da alimentação - trabalhou com pastel, fogazza, nhoque. Estava em busca de um produto que atraísse como o hambúrguer do McDonald's, hoje seu maior concorrente. A ideia chegou com as esfihas.

*Com reportagem de agosto de 2023