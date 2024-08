Macy's decepciona em vendas no 2º trimestre fiscal; lucro é de US$ 150 milhões

Macy's decepciona em vendas no 2º trimestre; ação tomba quase 10% no pré-mercado de NY -

Por Isabella Pugliese Vellani

A Macy's, gigante rede de lojas de departamentos norte-americana, decepcionou em vendas no segundo trimestre fiscal e reduziu sua previsão para o ano todo. Em balanço divulgado nesta quarta-feira, 21, a empresa menciona um consumidor "ainda estressado".

Segundo o documento, as vendas trimestrais caíram de US$ 5,13 bilhões, no mesmo período no ano passado, para US$ 4,93 bilhões. A estimativa da FactSet era de US$ 5,05 bilhões. As vendas de mesmas lojas caíram 3,3%, enquanto a FactSet esperava declínio de 0,9%.

A previsão de vendas para o ano todo também foi revisada para baixo, para "refletir um consumidor mais criterioso". A expectativa é de que as vendas variem de US$ 22,1 bilhões a US$ 22,4 bilhões, aquém da previsão anterior, que era de US$ 22,3 bilhões a US$ 22,9 bilhões.

No trimestre até 3 de agosto, a Macy's registrou lucro líquido de US$ 150 milhões, ou US$ 0,53 por ação. O lucro ajustado por ação também foi de US$ 0,53, bem superior ao consenso de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,30.

Segundo o CEO da rede, Tony Spring, o ambiente para os consumidores é desafiador, mas a empresa está comprometida em "retornar a Macy's ao crescimento lucrativo sustentável".

Por volta das 10 horas (de Brasília), as ações da Macy's chegaram a tombar 9,92% no pré-mercado de Nova York.