O momento para ajustar as políticas chegou, com riscos mais balanceados, diz Daly, do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed) de São Francisco, Mary Daly, sinalizou que "chegou o momento" para ajustar as políticas, com os "riscos mais balanceados". Em entrevista para a Bloomberg TV, a dirigente disse que o ajuste para setembro é "apropriado", caso os dados sigam apontando nesta direção.

Além disso, Daly afirmou que não vê sinais de enfraquecimento abrupto no mercado de trabalho, mas que não quer vê-lo "enfraquecer ainda mais", e garantiu que o conselho do Fed fará o possível para preservar as condições de trabalho como se encontram agora. Em relação ao payroll dos Estados Unidos, ela suavizou as preocupações do mercado sobre uma possível recessão, e disse que as decisões do BC americano não serão tomadas exclusivamente com base neste dado do mercado de trabalho. "Não olhamos apenas para o payroll, olhamos também para outras informações", disse.

Daly não informou sobre a intensidade do corte previsto, por considerar "ser ainda muito cedo". "Se a economia enfraquecer mais do que o previsto, seremos mais agressivos nos cortes", explicou. Segundo ela, a política monetária ainda permanecerá restritiva mesmo após os cortes. "Precisamos fazer com que a inflação alcance 2%, fizemos um compromisso", disse.