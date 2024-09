Campos Neto afirma que ciclo de ajuste dos juros, se houver, será gradual

Após repetir que a autoridade monetária fará o que for preciso para levar a inflação à meta de 3%, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse nesta sexta-feira, 30, que o ciclo de ajuste juros, quando e se houver, será gradual. Durante participação na Expert, evento da XP, Campos Neto reafirmou que, embora o último dado, referindo-se ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), tenha vindo qualitativamente melhor, a inflação ainda requer atenção.

Ele voltou a dizer que a assimetria do balanço de riscos não é um guidance, abandonado pelo BC, que prefere adotar uma linha data dependent no momento.

"Nós também temos dito que nós entendemos que existe hoje um prêmio de risco na parte curta da curva de juros que não é compatível com a mensagem que foi transmitida na ata e nas comunicações e que foi fruto da convergência de opiniões da diretoria colegiada. E por fim nós entendemos que se e quando houver um ciclo de ajustes nos juros, esse ciclo será gradual", afirmou.

Ainda de acordo com ele, o BC tem enfatizado que não existe ciclo de credibilidade. "A credibilidade se conquista com uma política monetária baseada em um arcabouço técnico e comunicado com transparência."