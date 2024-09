Corte de R$ 25,9 bi é suficiente para zerar déficit de 2025, mas não para 2026, diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse neste sábado, 31, que a economia anunciada R$ 25,9 bilhões é suficiente para fechar as contas em 2025, mas o governo precisará avançar na agenda de corte de despesas nos próximos anos. Na véspera do envio do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025 ao Congresso, a equipe econômica apresentou uma estimativa de até R$ 25,9 bilhões com revisão de benefícios e realocações de despesas de assistência social e previdenciárias.

Em painel realizado neste sábado no Expert Week, em São Paulo, a ministra também reforçou que o arcabouço fiscal "veio para ficar" e o governo vai alcançar a meta de primário em 2024 e nos anos seguintes, apesar de expectativas contrárias de agentes de mercado.