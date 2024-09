PLOA 2025 reflete compromisso de aumentar credibilidade e reduzir risco fiscal, diz secretário

O secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Gustavo Guimarães, reforçou nesta segunda-feira, 2, que o compromisso do governo federal está refletido no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2025. "Nos últimos anos, a gente vem trabalhando para reduzir o risco fiscal e também aumentar a credibilidade da política econômica e, em especial, da política fiscal", disse durante entrevista coletiva para detalhar o PLOA de 2025.

De acordo com Guimarães, a peça traz vários dos elementos que são importantes. Ele citou a revisão de gastos, que, segundo diz, está refletida no documento. "Este é um esforço que está em desenvolvimento, mas está cada vez mais robusto também", enfatizou.

O secretário disse ainda que trabalha com vários eixos da revisão de gastos. "A gente apresentou o eixo que a gente chama de revisão vertical, que vai estar bastante refletido nessa proposta parlamentar, mas também tem vários eixos que a gente vai trabalhar para tornar essa peça ainda mais crível e atingir os resultados primários que a gente espera, não só para 2025, mas também para 2026, 2027 e assim sucessivamente", afirmou. Guimarães destacou ainda que o PLOA conta com um avanço no regime orçamentário de médio prazo.