Taxa de poupança ficou em 16% no PIB do 2º trimestre, revela IBGE

A taxa de poupança ficou em 16% do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre de 2024, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já a taxa de investimento ficou em 16,8% no segundo trimestre de 2024, segundo o IBGE.

No âmbito geral, o PIB brasileiro registrou alta de 1,4% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB apresentou alta de 3,3%.

Ainda segundo o instituto, o PIB do segundo trimestre de 2024 totalizou R$ 2,888 trilhões.