Governo alemão deve reduzir participação no Commerzbank, avaliada em 16,5% das ações

O governo da Alemanha começará a reduzir a participação no Commerzbank, que começou durante a crise financeira de 2008 e atualmente é avaliada em 2,56 bilhões de euros (US$ 2,8 bilhões), ou 16,5% das ações, segundo anúncio da agência financeira do país.

A decisão acontece após a verificação de uma melhora na situação financeira do banco alemão.

A mudança também reflete a ação de outros governos da Europa nos últimos anos - como o Reino Unido, que tem se desfeito de ações no NatWest Group.

A agência financeira da Alemanha afirmou que a venda será "transparente, não discriminatória e amigável ao mercado". Entretanto, o órgão não informou oficialmente o valor da venda.

Segundo a Bloomberg, fontes com conhecimento do assunto afirmaram que a venda deve representar entre 3% a 5% da participação acionária total do governo no Commerzbank.

*Com informações da Dow Jones Newswires