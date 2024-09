Bolsas da Europa fecham em queda, de olho em dados e acompanhando NY após payroll

As bolsas europeias fecharam em queda nesta sexta-feira, 6, acompanhando a piora das ações em Wall Street, na sequência dos dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos (payroll). O levantamento gerava reações voláteis nas apostas sobre a decisão sobre a taxa de juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Dados na zona do euro também reforçaram preocupações quanto ao ritmo da atividade do bloco. Entre os ativos individuais, as da companhia sueca Volvo caíram na esteira de corte em projeções.

Em Londres, o FTSE 100 caiu 0,73%, aos 8.181,47 pontos. O CAC 40, de Paris, perdeu 1,07%, encerrando em 7.352,30 pontos. O DAX, referência em Frankfurt, terminou com desvalorização de 1,59%, a 18.280,49 pontos. As cotações são preliminares. Na semana, o FTSE 100 perdeu 2,33%; o CAC 40 recuou 3,65% e o DAX teve baixa de 3,31%.

Em Wall Street, os três principais índices cediam perto do horário de fechamento dos mercados europeus, com o Nasdaq em queda de cerca de 2%. O payroll não deixou claro se a intensidade do corte de taxas de juros será de 25 pontos-base ou de 50 pontos-base, segundo o ING. Na Europa, a produção industrial da Alemanha caiu bem mais do que o esperado e o Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu menos do que o informado anteriormente, ambos reforçando quadro de recuperação anêmica da economia europeia.

Entre ações de destaque, a Volvo caiu 5,71% em Estocolmo, após a montadora sueca cortar projeções diante dos desafios associados a disputas comerciais entre a União Europeia e a China no segmento de veículos elétricos.

Em Frankfurt, as montadoras registraram quedas expressivas. A Volkswagen cedeu 2,93%, a Mercedes-Benz caiu 2,44% e a Porsche Automobil, 2,54%.

Nos demais mercados europeus, o Ibex 35, de Madri, caiu 0,89%, aos 11.173,00 pontos, com queda de 2% na semana. A Puig Brands derreteu 13,65%, após a empresa de perfumes e fragrâncias alertar sobre condições desafiadoras na China em seu primeiro balanço desde listagem em bolsa, segundo o Expansión.

O FTSE MIB, de Milão, caiu 1,17%, aos 33.291,39 pontos. O PSI 20, de Lisboa, recuou 0,33%, aos 6.719,18 pontos. As cotações são preliminares. Na semana, os índices perderam 3,65% e 0,75%, respectivamente.