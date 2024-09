Decisões de cortes do Fed serão determinadas por novos dados e como se somam a todo, diz membro

O diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Christopher Waller, afirmou que as decisões de cortes nas taxas de juros pela instituição serão determinadas por novos dados e como eles se somam à totalidade. Em discurso sobre as perspectivas econômicas em evento na Universidade Notre-Dame, o dirigente se mostrou disposto a fazer cortes mais agressivos, se necessário.

"Estou pronto para dar suporte à economia conforme necessário", disse o membro do Fed.

Ainda que tenha considerado como "apropriada" uma série de reduções na taxa básica de juros, Waller afirmou que "dados recentes não apontam para uma recessão".

O diretor enfatizou que dados indicam que o mercado de trabalho dos Estados Unidos está se enfraquecendo, mas ainda não mostra sinais de deterioração.

Para o dirigente, o BC norte-americano pode agir de forma enérgica e rápida, se os dados mostrarem piora.

"O relatório de empregos de hoje está no padrão que é consistente com o crescimento moderado da atividade econômica", disse, referindo-se aos dados do tradicional payroll dos EUA. "O aumento da taxa de desemprego parece impulsionado pela oferta e não pela procura."