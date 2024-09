IBGE: grande empresa participante da PMS comunicou que estava informando receitas subestimadas

A mudança na comunicação de receitas subestimadas por uma grande empresa informante da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) ajudou a elevar o resultado apurado para o setor em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O volume de serviços prestados no País cresceu 1,2% em julho ante junho, tendo como principal contribuição o avanço de 4,2% registrado pelo segmento de serviços profissionais, administrativos e complementares.

"Uma grande empresa da PMS chegou e falou: as receitas que eu estava informando a vocês estavam subestimadas, o valor correto é esse", explicou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, acrescentando que o novo montante é "muito maior" do que o que vinha sendo comunicado.

A grande companhia em questão, que tem seu anonimato garantido pelo sigilo estatístico, "atua na parte de agenciamento de espaços de publicidade".

Segundo Lobo, o IBGE não obteve dados retroativos dessa empresa, mas a nova receita informada foi suficiente para influenciar o resultado do setor de serviços como um todo a partir de julho.

"A partir de agora, a receita dos serviços profissionais, administrativos e complementares será muito maior", afirmou Lobo.

O pesquisador acrescentou ainda que a mudança na informação prestada por essa grande empresa do setor pode explicar, inclusive, parte da disparidade do resultado da Pesquisa Mensal de Serviços ante as projeções de especialistas para o mês.

O resultado de julho ficou acima do teto das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que previam desde uma queda de 1,8% a uma alta de 1,1%, com mediana de estabilidade (0,0%).