Lula reafirma que vai recuperar a Petrobras e a indústria naval brasileira

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, reafirmou na tarde desta quinta-feira, 12, o compromisso de recuperar a Petrobras e a indústria naval brasileira, promessas feitas durante a campanha eleitoral de 2022. A declaração do chefe do Executivo foi feita durante uma cerimônia de inauguração de um hospital voltado para gestantes e crianças em Belford Roxo, na Baixada Fluminense (RJ), ao lado do prefeito Wagner Carneiro.

"Quando eu fiz a campanha, eu disse que nós íamos gerar mais empregos. Em apenas um ano e nove meses, nós já geramos três milhões de empregos com carteira profissional assinada. Eu disse que vamos recuperar a Petrobras e vamos recuperar a Petrobras. Vamos recuperar a indústria naval", disse Lula.

A promessa foi reafirmada às vésperas de uma agenda do presidente na inauguração do Complexo de Energias Boaventura em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, prevista para esta sexta-feira, 13.

O polo industrial é composto pela maior unidade de processamento de gás natural (UPGN) do País, parte do Projeto Integrado Rota 3 (PIR3), e receberá gás do pré-sal da Bacia de Santos, transportado por meio do gasoduto Rota 3, que também iniciará operação.

De acordo com o governo federal, o PIR3 vai viabilizar o escoamento de até 18 milhões de m³/dia e o processamento de até 21 milhões de m³/dia de gás pela UPGN e, com isso, "aumentar a oferta de gás natural para o mercado nacional, reduzindo a dependência de importações".