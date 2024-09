Projeções do BCE para preço do petróleo foram revisadas para baixo em cerca de 2%

O Banco Central Europeu (BCE) revisou para baixo as projeções do preço do petróleo em cerca de 2%. Em documento publicado nesta quinta-feira, o BCE mostra que, em comparação com as projeções feitas em junho deste ano, a maior diferença está para a previsão de 2025.

Agora, o BCE espera que o preço do barril no próximo ano seja de US$ 76,10, enquanto para 2026 deve ser de US$ 73,20. Para 2024, houve uma revisão de queda de 0,7%, a US$ 83,20.

Para o gás natural, no entanto, o BCE revisou para cima os preços, considerando as tensões geopolíticas no Oriente Médio e o recente ataque da Ucrânia no território russo.