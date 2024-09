Haddad defende meta fiscal e lamenta 'derrota' de R$ 40 bi no Congresso

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (16) que não tem intenção de mudar a meta fiscal do governo. Ele reiterou que a alteração do alvo de resultado primário em 2025 — de um superávit de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto) para 0% em 2025 — é reflexo de uma derrota de R$ 40 bilhões no Congresso Nacional.

"Não tenho intenção (de mudar meta). Quando as pessoas falam 'você mudou a meta do ano que vem', não foi isso que aconteceu. Nós tivemos uma derrota no Congresso Nacional, uma derrota importante de R$ 40 bilhões. Uma coisa é fechar os olhos para essa derrota, não fingir que ela existe e ficar enganando a sociedade. Outra coisa é 'olha, tenho uma meta, mas resultado não consigo perseguir se não houver harmonização dos Poderes'", afirmou o ministro durante evento promovido pelo Valor Econômico.

Apesar dessa derrota, ele reiterou que ocorre uma harmonização entre os Poderes, já que o Congresso aprovou diversas medidas enviadas pela equipe econômica, mesmo com alterações. Ele afirmou que a Fazenda conhece os gargalos e desafios, mas tenta construir as soluções pelo caminho da política.