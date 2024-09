Taxas de juros ficam estáveis com dólar e liquidez é fraca antes de Fed e Copom

Os juros futuros renovam máximas na manhã desta quarta-feira, 18,, acompanhando o fortalecimento do dólar ante o real, e ficam perto da estabilidade, com pouca liquidez diante da agenda fraca da manhã e antes das decisões de política monetária no Brasil (Copom) e Estados Unidos (Federal Reserve).

Perto das 9h30, a taxa de contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 chegou a apresentar máxima de 11,800%, de 11,816% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2027 marcava 11,845%, de 11,852%, e o vencimento para janeiro de 2029 batia máxima de 11,995%, de 11,999% no ajuste de ontem.