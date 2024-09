Bolsas de NY fecham em alta, com S&P 500 e Dow Jones em recorde após corte do Fed

As bolsas de Nova York fecharam a sessão desta quinta-feira, 19, com ganhos, reagindo ao corte na taxa de juros de 0,5 ponto porcentual do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da quarta-feira e na expectativa de mais cortes até o fim deste ano. A alta foi acelerada principalmente pelas ações das big techs, mais sensíveis às perspectivas de juros.

O índice Dow Jones subiu 1,26%, aos 42.025,19 pontos, em nova máxima. O S&P 500 avançou 1,70%, encerrando em 5.713,64 pontos, renovando maiores níveis históricos, e o Nasdaq marcou alta de 2,51%, aos 18.013,98 pontos.

Como destaque do setor de tecnologia, os papéis da Nvidia e Salesforce subiam 3,97% e 5,37% ,respectivamente, e os da Apple avançavam 3,71%, depois que o presidente-executivo da T-Mobile comentou positivamente sobre a demanda pelo novo iPhone 16. O setor de tecnologia fechou o dia com alta de 3,08% no S&P 500.

Em reação ao corte de juros do Fed, as ações da Goldman Sachs tiveram alta de 3,97% e da Tesla dispararam 7,36%. "Estamos caminhando para um mercado automotivo mais previsível à medida que a oferta disponível, e agora o recente corte da taxa de juros do Federal Reserve oferece a mais consumidores um motivo para sair da margem e comprar", disse Rebecca Lindland, diretora sênior de dados e percepções do setor na Cars Commerce nesta quinta-feira.

Os papéis da GameStop, por sua vez, tiveram queda de 0,76% após o CEO da empresa, Ryan Cohen, resolver uma suposta violação da lei antitruste com a Federal Trade Commission (FTC) em conexão com a aquisição de uma parte das ações com direito a voto do Wells Fargo.

*Com informações de Dow Jones Newswires