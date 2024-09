FedEx decepciona em lucros ajustados e reduz projeção fiscal para 2025

A FedEx decepcionou investidores ao registrar lucros ajustados de US$ 3,60 por ação em vendas de US$ 21,6 bilhões no primeiro trimestre fiscal do ano, o que é abaixo das expectativas de analistas, que previam lucros de US$ 4,75 por ação em vendas de US$ 21,9 bilhões. A empresa de transporte e logística também informou que reduziu a expectativa fiscal para o ano de 2025.

Para o próximo ano, o crescimento esperado é em um "dígito baixo" e a companhia espera lucros ajustados de US$ 20 a US$ 21 por ação, em comparação com uma perspectiva anterior de US$ 20 a US$ 22.

Segundo a FedEx, o resultado negativo foi justificado por um conjunto de mudanças que teria reduzido a demanda por serviços prioritários, aumentado a demanda por serviços diferidos e restringido o crescimento do rendimento.

O CEO da empresa, Raj Subramaniam, disse a FedEx continua focada em transformar a rede e aprimorar a capacidade de adaptação à dinâmica de mercado em evolução. "Continuo confiante nas oportunidades de criação de valor à frente, à medida que nos concentramos em reduzir nosso custo estrutural e aumentar a receita de forma lucrativa", informou.

*Com informações da Dow Jones Newswires