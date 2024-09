Vports, 1ª autoridade portuária privada do País, entrega R$ 180 mi em obras nos portos do ES

A Vports, única autoridade portuária privada do Brasil, responsável por administrar os terminais de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, concluiu os investimentos de R$ 180 milhões previstos em seu contrato de concessão.

Em evento com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, a empresa oficializou a entrega das obras da primeira fase do contrato, iniciado em 2022, e anunciou o início do segundo ciclo, focado na dragagem dos portos de Vitória e Barra do Riacho.

Na avaliação de Silvio Costa Filho, a gestão tem entregado resultados satisfatórios. "São dados animadores. Um crescimento de mais de 30%, contra 15% da média do setor", disse o ministro durante o evento. A comparação é entre o crescimento da movimentação portuária do Espírito Santo e a média dos portos do País.

O diretor-presidente da Vports, Gustavo Serrão, disse que a entrega cumpre com o planejamento para aumento da capacidade, diversificação de cargas e novas áreas de exploração portuária. "O trabalho incluiu todas as intervenções necessárias para acomodar a matriz futura de carga, com obras de adequações e retrofit nos ramais", diz o representante.

Obras entregues

Entre os projetos contemplados nos investimentos de R$ 180 milhões concluídos está a revitalização da estrutura ferroviária localizada dentro da área do porto, no município de Vila Velha. Nas próximas semanas, o ramal já poderá ser utilizado. A ferrovia abre caminhos para a criação de uma nova rota logística entre a região Centro-Oeste, com trilhos partindo de Goiás, o Triângulo Mineiro e o Espírito Santo.

A estrutura tem capacidade para aumentar o volume de cargas escoadas pelo porto em aproximadamente 5 milhões de toneladas. A previsão é de que, com os investimentos a serem realizados, as áreas portuárias tenham a capacidade de movimentação ampliada em 80% até 2029.

A nova estrutura ferroviária - ligada à Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) e à Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) - deve ser utilizada especificamente para movimentação de fertilizantes e farelo de soja.

Para a segunda fase do contrato, o aporte para as dragagens nos portos de Vitória e de Barra do Riacho será de R$ 26 milhões. Para Vitória, está previsto um volume de dragagem de 280 mil metros cúbicos. Já para Barra do Riacho, o volume será de 350 mil metros cúbicos, sendo a primeira dragagem do porto desde a sua construção, em 2013. As obras estão previstas para acontecer entre outubro deste ano e fevereiro de 2025.

*O repórter viajou a convite da VPorts