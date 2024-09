Principal testemunha no caso FTX é condenada a dois anos de prisão nos EUA

Caroline Ellison, a principal testemunha no julgamento criminal do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, foi condenada a dois anos de prisão por seu papel no que os promotores chamaram de uma das maiores fraudes financeiras da história.

Ellison, ex-chefe da empresa de investimentos irmã da FTX, Alameda Research, se confessou culpada no final de 2022 de sete crimes de fraude e lavagem de dinheiro relacionados ao colapso da exchange de criptomoedas. Em testemunho durante três dias, ela confessou que ajudou Bankman-Fried a desviar bilhões de dólares de recursos de clientes para cobrir as apostas arriscadas da Alameda.

Seu testemunho ajudou a prender seu ex-namorado e chefe por 25 anos. Ela esperava que sua cooperação com os promotores federais lhe tivesse permitido evitar passar algum tempo atrás das grades.