China propõe que EUA desistam de restrições a produtos automotivos chineses

O Ministério de Comércio da China apelou aos Estados Unidos que abandonem proposta de restrições a software e componentes de carros chineses, dizendo que tomará as "medidas necessárias" para proteger empresas domésticas. A pasta chinesa descreveu as possíveis restrições como práticas protecionistas sem base factual que vão contra os princípios de economia de mercado e concorrência justa.

"As ações dos EUA também envolvem o uso do poder do governo para interferir na cooperação de negócios e econômica, constituindo coerção econômica", disse o ministério, em comunicado.

Em fevereiro, o Departamento de Comércio dos EUA anunciou uma investigação sobre possíveis riscos à segurança nacional advindos de carros inteligentes, software e autopeças de origem chinesa. Nesta semana, o departamento propôs a adoção de restrições a produtos e serviços automotivos chineses.

Em resposta, o ministério chinês disse que é errado generalizar questões de segurança nacional e pediu que Washington interrompa sua "injusta opressão" a empresas chinesas.

O ministério acrescentou que se mobilizará para defender os interesses e direitos de empresas chinesas, mas não forneceu detalhes. Fonte: Dow Jones Newswires.