Na Alemanha, índice GFK de confiança do consumidor para outubro sobe para -21,2

A confiança do consumidor na Alemanha deve apresentar leve melhora em outubro, apesar de as expectativas econômicas em declínio e os dados que mostram que a maior economia da Europa continua a desacelerar não sinalizarem uma recuperação.

Uma pesquisa do instituto Gfk aponta que o índice de confiança do consumidor na Alemanha subirá para -21,2 pontos em outubro, ante -22 pontos em setembro. O resultado de outubro veio acima da expectativa de analistas consultados pela FactSect, que previam queda para -22,5 pontos.

O GfK se baseia em dados do mês atual para projetar a confiança do consumidor no mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.