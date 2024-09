Embraer entrega sétimo C-390 para a FAB

A Embraer entregou, nesta sexta-feira, 27, a sétima aeronave multimissão C-390 Millennium ao Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT) da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. A entrega ocorre no momento em que a Força Aérea Brasileira (FAB) comemora cinco anos de serviço do primeiro C-390, realizando uma ampla gama de missões militares e humanitárias ao redor do mundo.

A aeronave da Embraer possui capacidade de carga de 26 toneladas, velocidade de 470 nós e aviônicos de última geração.

O C-390 Millennium realiza uma ampla gama de missões militares e civis. Desde que entrou em operação com a FAB em 2019, foi utilizado para o transporte de suprimentos em meio à crise da covid-19 e participou de missões internacionais.

As ações incluem também realização de reabastecimento aéreo, repatriação de cidadãos brasileiros e combate a incêndio.

"Nos últimos cinco anos, o C-390 Millennium demonstrou qualidades operacionais, confiabilidade e versatilidade, executando as missões mais exigentes a qualquer hora, em qualquer lugar, com a Força Aérea Brasileira", afirma Bosco da Costa Júnior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Além do Brasil o C-390 já foi selecionado por forças de segurança de países como Portugal, Holanda, Áustria, Hungria, República Tcheca e Coréia do Sul.

A atual frota de aeronaves em operação acumula mais de 14 mil horas de voo, disponibilidade operacional em 93% e taxas de conclusão de missão acima de 99%.