PMI industrial do Brasil sobe a 53,2 em setembro, de 50,4 em agosto, mostra S&P Global

O índice dos gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) sobre a atividade industrial do Brasil subiu a 53,2 pontos em setembro, de 50,4 pontos em agosto, segundo dados divulgados pela S&P Global. Leituras acima de 50 pontos sugerem expansão da atividade, e valores menores indicam contração.

Em relatório, Pollyanna de Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, disse que o dado revelou uma "rápida recuperação" nas condições do setor industrial em todo o País, após a breve desaceleração do mês de agosto. No entanto, dada a desaceleração do mês anterior, a leitura média do terceiro trimestre foi a mais baixa em 2024 até agora.

"Um fator significativo para essa recuperação foi uma melhora acentuada nas vendas, principalmente no setor de bens de capital, que havia indicado fragilidade anteriormente", detalhou Pollyanna.

Além da melhora nas vendas, de acordo com os dados da S&P, o desempenho do mês foi impulsionado por um novo aumento na produção e criação de vagas de emprego. Este foi o oitavo aumento na produção industrial em nove meses, após o declínio em agosto. "As empresas que aumentaram a produção observaram crescimento das vendas e uma melhora nas tendências de demanda", disse, em relatório.

O volume de novos pedidos não só aumentou pelo nono mês consecutivo em setembro, como também registrou a maior extensão desde abril. Já as vendas ao exterior apoiaram o aumento das vendas totais, uma vez que os novos pedidos para exportação cresceram ligeiramente no final do terceiro trimestre, com melhora na África, Ásia, América Latina e Europa.

Os preços de venda sofreram um aumento no mês de setembro, refletindo o aumento dos custos de insumos e a taxa de inflação de preços superando a tendência de longo prazo para a série. A recuperação nos preços, segundo a S&P, foi uma das mais rápidas desde meados de 2022.